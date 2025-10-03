Le Colis Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-03 20:33:00

fin : 2025-10-04

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Julien et Sophie vivent en colocation depuis plusieurs années et tout va à merveille. Jusqu’au jour où ils reçoivent un colis qui ne leur est pas destiné ! Plutôt que de le renvoyer par la Poste, ils décident de l’ouvrir !!! C’est à ce moment-là que leur vie va être bouleversée. Mais que contient ce colis égaré ? Ce colis leur fera faire des défis insolites, qu’ils n’auraient même jamais pensé faire un jour ! Julien et Sophie vont changer de vie sous nos yeux, on se rêverait parfois d’être à leur place… quoique..

Tout public. Durée 80 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39

