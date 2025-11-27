LE COLIS – COMEDIE DE METZ Metz

LE COLIS Début : 2026-05-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Julien et Sophie vivent en colocation depuis plusieurs années et tout va à merveille ! Jusqu’au jour où ils reçoivent un colis qui ne leur est pas destiné ! Plutôt que de le renvoyer par la Poste, ils décident de l’ouvrir !!! C’est à ce moment-là que leur vie va être bouleversée… mais que contient ce colis égaré ? Ce colis leur fera faire des défis insolites et à mourir de rire, qu’ils n’auraient même jamais pensé faire un jour ! Tout va s’enchainer à une vitesse folle, Julien et Sophie vont changer de vie sous nos yeux, on rêverait parfois d’être à leur place… quoique !

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57