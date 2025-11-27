LE COLIS – LA LONGERE DE BEAUPUY Mouilleron Le Captif

LE COLIS Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Julien et Sophie vivent en colocation et tout va à merveille ! Jusqu’au jour où ils décident d’ouvrir un colis qui ne leur est pas destinéCe colis, leur faisant faire des défis insolites à mourir de rire, va bouleverser leur vie comme jamais ils ne l’auraient imaginé… Tout va s’enchainer à une vitesse folle. Julien et Sophie vont changer de vie sous nos yeux, on se rêverait parfois d’être à leur place… Quoique !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LONGERE DE BEAUPUY PARC DE BEAUPUY 85000 Mouilleron Le Captif 85