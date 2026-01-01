Le Collectif Artypique et Yannick Noah en concert à Paris contre l’autisme Centre Jacques Bravo Paris
Cette soirée unique réunira sur scène des artistes extraordinaires, portés par l’énergie, la créativité et l’inclusion qui caractérisent le Collectif Artypique. La présence de Yannick Noah promet un moment musical chaleureux, engagé et profondément humain.
Ce concert sera l’occasion de célébrer la diversité, le partage et la puissance du vivre-ensemble à travers la musique. Le public est invité à vivre une expérience artistique vibrante, où émotions, talents et rencontres seront au rendez-vous.
Une grande soirée caritative en faveur de l’inclusion des personnes autistes avec troubles du comportement.
Le Collectif Artypique a le plaisir d’annoncer un concert exceptionnel aux côtés de Yannick Noah, le 20 janvier à 20h, au Centre Jacques Bravo, situé au 14 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris.
Le mardi 20 janvier 2026
de 20h00 à 23h00
payant
dès 30 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-20T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-21T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-20T20:00:00+02:00_2026-01-20T23:00:00+02:00
Centre Jacques Bravo 14 Rue de la Tour des Dames 75009 Paris
https://www.helloasso.com/associations/itineraire-bis-prod/evenements/concert-solidaire-collectif-artypique-et-son-parrain-yannick-noah https://www.facebook.com/OnIraTousALOlympia?locale=fr_FR https://www.facebook.com/OnIraTousALOlympia?locale=fr_FR
