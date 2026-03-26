Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 20 avril 2026.
Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-20
Les 5 artistes peintres et sculpteurs de Diz’Arts exposent à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
.
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 34 01 domhubert92@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 5 painters and sculptors of Diz’Arts are exhibiting at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
L’événement Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage