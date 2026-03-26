Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-20

Les 5 artistes peintres et sculpteurs de Diz’Arts exposent à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 34 01 domhubert92@gmail.com

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English :

The 5 painters and sculptors of Diz’Arts are exhibiting at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Le collectif Diz’Arts expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage