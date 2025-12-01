Le collectif Kontrast au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel

Le collectif Kontrast au Thy’roir le Thy’roir Ploërmel vendredi 19 décembre 2025.

Début : 2025-12-19 21:00:00

Le collectif DJ’s techno Kontrast est un groupe de jeunes passionnés de musique électronique dont la notoriété ne cesse de grimper sur le territoire ! Ne les manquez pas ils viennent mettre l’ambiance au Thy’roir ! Dès 21h. .

le Thy’roir 19 Rue de la Gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21

