Le Collectif ŒUVRER ouvre les portes de L’Archipel – Tiers-Lieu dédié à l’Architecture ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER ouvre les portes de L’Archipel – Tiers-Lieu dédié à l’Architecture ŒUVRER Mondrepuis samedi 18 octobre 2025.

Le Collectif ŒUVRER ouvre les portes de L’Archipel – Tiers-Lieu dédié à l’Architecture Samedi 18 octobre, 10h00 ŒUVRER Aisne

Gratuit – Buvette et restauration sur place – Parking à proximité – Inscription suivant les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T23:30:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T23:30:00

Œuvrer est un collectif d’architectes installé à Mondrepuis (02500) dans l’Aisne. Le collectif est composé d’une SCOP d’architecture et d’une association autour d’un lieu unique : l’Archipel.

Nous organisons bénévolement à l’Archipel la troisième édition des Journées Nationales de l’Architecture ! Cette année, placée sous le thème de “ l’Architecture du quotidien ” offre une nouvelle occasion de rencontre et de convivialité autour de l’architecture.

Retrouvez des ateliers, expositions, balades, contes et concert !

Inscrivez vous !

Pour OEUVRER, réhabiliter l’Archipel passe par remettre le lieu en usage, en prendre soin mais aussi permettre son adaptation aux attentes et aux besoins du territoire, des usager.es et de ses habitant.es. A travers ces 5 usages, Habiter, Travailler, Cultiver, Transmettre et Divertir, nous tentons de mettre en action des dynamiques pouvant faire émerger des nouvelles expérimentations sur le site. Les Journées Nationales de l’Architecture contribuent chaque année à partager de nouvelles expériences collectives, qui s’inspirent du patrimoine architectural et paysager local.

Dans cette troisième édition, nous abordons l’architecture du quotidien à l’échelle du site pour nourrir des réflexions sur les relations entre les hommes et leur milieu afin d’amorcer des pistes de réponses adaptées aux enjeux de territoires et aux défis sociaux et environnementaux.

Allez à la rencontre du collectif et de l’Archipel, au travers d’une exposition permanente retraçant l’histoire du lieu et les esquisses d’un avenir plus désirable.

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

Œuvrer est un collectif d’architectes installé à Mondrepuis (02500) dans l’Aisne. Le collectif est composé d’une SCOP d’architecture et d’une association autour d’un lieu unique : l’Archipel.

©Collectif ŒUVRER