Le Collectif ŒUVRER vous présente « Sous-Bois » – Exposition d’Art Contemporain – Commissariat Mathieu Boudeulle ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous présente « Sous-Bois » – Exposition d’Art Contemporain – Commissariat Mathieu Boudeulle Samedi 18 octobre, 10h30 ŒUVRER Aisne

Gratuit – exposition en continu toute la journée – Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T18:30

Fin : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T18:30

Une exposition regroupant 11 artistes autour de cette thématique par le biais de différentes approches et médium et qui nous invite à nous questionner sur notre relation avec le paysage. Que se passe-t-il sous les frondaisons, à l’abri des canopées? Qu’est-ce qui existe loin de nos regards, là où cohabitent les cerfs et les lombrics?

Nos sens se sont construits dans les paysages. La cohabitation avec le vivant nous a forgés et a participé à construire nos regards, nos goûts et notre sens de l’esthétique. Reste le mystère des lieux et des relations que l’on tisse avec eux. Ce lien qui nous relie, parfois inconsciemment, au sous-bois. Cette part que l’on n’explique pas, c’est peut-être finalement celle à laquelle se rattache une part de notre animalité sauvage. Le sous-bois c’est aussi un peu ce qui vit et qui s’agite.

Vous retrouverez Isabelle Durand, Sylvain Dubrunfaut, Pierre Saunier, Mathieu Boudeulle, Delphine Romaire, Chloé Bocquet, Adré, Béatrice Meunier-Déry, Cécile Boudeulle, Blandine Poinsignon et Carole Beugniet.

Les artistes réuni.e.s pour cette exposition questionnent et explorent chacun.e à leur façon, leur relation avec ces espaces. Par leur travail, ils apportent leurs regards singuliers sur nos liens avec le vivant.

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l'architecture, au patrimoine, à l'artisanat et à l'environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d'une SCOP d'architecture et d'une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l'architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d'un parking pour l'évènement

©Collectif ŒUVRER et Mathieu Boudeulle