Le Collectif ŒUVRER vous propose d’aller à la rencontre du Phonomaton, recueil de témoignages avec Etienne Cerneau ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous propose d’aller à la rencontre du Phonomaton, recueil de témoignages avec Etienne Cerneau Samedi 18 octobre, 11h00 ŒUVRER Aisne

Gratuit – En continu toute la journée – Inscription conseillée

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T19:00:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T19:00:00

Le phonomaton : dispositif sonore original pour recueillir la parole avec Etienne CERNEAU – à la Phonie.

Le son comme un outil participatif et créatif au service du lien social et des transitions, à l’échelle des individus, des collectifs et des territoires.

Anecdotes, souvenirs, expériences sur le lieu : le Phonomaton se met à l’écoute de vos témoignages.

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

©Collectif ŒUVRER