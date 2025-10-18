Le Collectif ŒUVRER vous propose un Atelier Cueillette gourmande et Cueillette bushcraft avec Les Pimpren’elles ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous propose un Atelier Cueillette gourmande et Cueillette bushcraft avec Les Pimpren’elles Samedi 18 octobre, 10h30, 14h30 ŒUVRER Aisne

Gratuit – Inscription obligatoire

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:00:00

Le temps d’une balade sur l’Archipel, les PIMPREN’ELLES vous emmèneront à la découverte d’une plante sauvage comestible et proposeront une animation gourmande et une animation bushcraft !

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

Le temps d’une balade sur l’Archipel, les PIMPREN’ELLES vous emmèneront à la découverte d’une plante sauvage comestible et proposeront une animation gourmande et une animation bushcraft !

©Collectif ŒUVRER