Le Collectif ŒUVRER vous propose un Atelier Linogravure et Monotype avec Marjorie Bonnet ŒUVRER Mondrepuis

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T15:30:00

À la croisée du réel et de la fiction, créez un nouvel être vivant !

À partir d’une récolte d’images portant sur les vivants tels que les végétaux, les animaux et les humains, les participant.es seront invité.es à créer un nouvel être hybride, en utilisant les techniques d’images imprimées, du monotype et de la linogravure. La patte d’un insecte, le pistil d’une fleur, les filaments d’une mousse, ou encore une vue microscopique de l’épiderme d’un humain ou d’une grenouille.

Assemblés, ces fragments donneront corps à une nouvelle espèce croisant les imaginaires de chacun.e !

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

©Collectif ŒUVRER