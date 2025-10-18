Le Collectif ŒUVRER vous propose un Atelier nichoirs en terre avec la Réserve des Trois Nomades ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous propose un Atelier nichoirs en terre avec la Réserve des Trois Nomades Samedi 18 octobre, 10h30, 16h30 ŒUVRER Aisne

Gratuit – Inscription obligatoire

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T16:30:00 – 2025-10-18T18:30:00

Modeler un nichoir en terre pour accueillir des petits oiseaux et contribuer à la préservation de la biodiversité.

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l'architecture, au patrimoine, à l'artisanat et à l'environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d'une SCOP d'architecture et d'une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l'architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d'un parking pour l'évènement

©Collectif ŒUVRER