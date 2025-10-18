Le Collectif ŒUVRER vous propose un Concert afro beat-funk avec Motolo ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous propose un Concert afro beat-funk avec Motolo Samedi 18 octobre, 21h00 ŒUVRER Aisne

Concert gratuit – Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T21:00:00 – 2025-10-18T22:30:00

Fin : 2025-10-18T21:00:00 – 2025-10-18T22:30:00

Motolo est un groupe né en Thiérache de l’amitié de quatre musiciens soudés sur les bancs de l’école de musique municipale. Depuis leurs premières répétitions au début des années 2000 le groupe s’est fait connaître sur de nombreux festivals.

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

©Collectif ŒUVRER