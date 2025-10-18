Le Collectif ŒUVRER vous propose une Balade contée avec La Compagnie On disait que… ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous propose une Balade contée avec La Compagnie On disait que… ŒUVRER Mondrepuis samedi 18 octobre 2025.

Le Collectif ŒUVRER vous propose une Balade contée avec La Compagnie On disait que… Samedi 18 octobre, 11h00, 15h30 ŒUVRER Aisne

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T11:45:00

Fin : 2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T16:15:00

« De branche en branche » est un tour de conte, d’histoires et de compositions a cappella en polyphonie. Vous partirez à la rencontre des arbres et de leurs histoires. Vous découvrirez leurs caractères, leurs secrets et leurs rêves !

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

« De branche en branche » est un tour de conte, d’histoires et de compositions a cappella en polyphonie. Vous partirez à la rencontre des arbres et de leurs histoires. Vous découvrirez leurs leurs et…

©Collectif ŒUVRER