Le Collectif ŒUVRER vous propose une Balade sensible et créative avec Mathieu Boudeulle ŒUVRER Mondrepuis

Le Collectif ŒUVRER vous propose une Balade sensible et créative avec Mathieu Boudeulle Samedi 18 octobre, 15h00 ŒUVRER Aisne

Gratuit – Inscription obligatoire

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

BALADE CRÉATIVE ET SENSIBLE avec Mathieu Boudeulle

Le projet Mes pieds parlent avec toi propose à un groupe de personnes une déambulation parsemée de plusieurs moments artistiques à partager. Mathieu, l’artiste-guide, effectue des lectures et invite les personnes à regarder ce qui les entoure.

Chaque participant.e est sollicité.e pour créer (textes, photos, dessin etc.) en suivant des consignes simples. Il peut partager avec les autres ou garder pour soi le fruit de sa création. Chaque personne repart avec, en tête, les mots entendus, les éléments récoltés et créés, la richesse des échanges au sein du groupe et quelques surprises… Un moment de partage des souvenirs et des récits de vie.

La balade part du cœur du village de Mondrepuis (rdv devant la Mairie) et finit à l’Archipel (1,5km).

La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l'architecture, au patrimoine, à l'artisanat et à l'environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d'une SCOP d'architecture et d'une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l'architecture dans les territoires ruraux.

©Collectif ŒUVRER