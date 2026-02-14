Le Collectif Pevarzek en écho aux Seiz Breur Musée de Bretagne Rennes
Le Collectif Pevarzek en écho aux Seiz Breur Musée de Bretagne Rennes samedi 14 mars 2026.
Le Collectif Pevarzek en écho aux Seiz Breur Musée de Bretagne Rennes Samedi 14 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
**À l’occasion du centenaire du mouvement Seiz Breur, des artistes, artisans et designers se sont réunis pour créer PEVARZEK.**
Ce collectif s’est donné comme ambition d’intégrer une dimension bretonne dans leurs divers domaines de spécialité : architecture, peinture, sculpture, photographie, design graphique, design mobilier, design textile, etc. Il vient présenter une table d’échec imaginée spécialement pour le Musée de Bretagne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-14T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T17:00:00.000+01:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine