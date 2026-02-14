Le Collectif Pevarzek en écho aux Seiz Breur Musée de Bretagne Rennes Samedi 14 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

**À l’occasion du centenaire du mouvement Seiz Breur, des artistes, artisans et designers se sont réunis pour créer PEVARZEK.**

Ce collectif s’est donné comme ambition d’intégrer une dimension bretonne dans leurs divers domaines de spécialité : architecture, peinture, sculpture, photographie, design graphique, design mobilier, design textile, etc. Il vient présenter une table d’échec imaginée spécialement pour le Musée de Bretagne.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



