Le Collectif Pevarzek en écho aux Seiz Breur, Musée de Bretagne, Rennes

Le Collectif Pevarzek en écho aux Seiz Breur Samedi 14 mars, 16h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:00:00+01:00

Ce collectif s’est donné comme ambition d’intégrer une dimension bretonne dans leurs divers domaines de spécialité : architecture, peinture, sculpture, photographie, design graphique, design mobilier, design textile, etc. Il vient présenter une table d’échec imaginée spécialement pour le Musée de Bretagne.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES

**À l’occasion du centenaire du mouvement Seiz Breur, des artistes, artisans et designers se sont réunis pour créer PEVARZEK.**

