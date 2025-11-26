Rendez-Vous est une association qui permet aux acteur·ice·s de la scène électronique de se retrouver et d’échanger lors d’événements fréquents et facilement accessibles.

Depuis plus d’un an, l’association a organisé des débats et des masterclass autour de thématiques centrales du secteur musical : l’inspiration dans la production, les modèles de fêtes de demain, la fusion des genres musicaux ou encore la promotion via les labels et plateformes de diffusion.

________

✩ TABLE RONDE — 19:30 > 21:30 puis ✩ DJ SETS — à partir de 21:30

Souvent dans l’ombre, les métiers de la production d’événements musicaux sont pourtant essentiels à la construction et à l’harmonisation d’un festival, concert, ou d’une fête. Tout en intégrant la vision artistique de la programmation d’un événement, il ou elle doit la concrétiser en respectant les contraintes logistiques, budgétaires et techniques.

Ainsi des questions se posent : comment concilier la vision artistique d’un lieu ou d’un collectif en l’ancrant dans le réel ? Comment maintenir un équilibre entre créativité et faisabilité, entre ambitions et réalités de terrain ?

À travers les témoignages issu·e·s de différents contextes — festival, club, tiers-lieu, collectif — l’objectif de cette table ronde sera de s’immerger dans les différentes mises en œuvre d’un événement musical.

________

Informations pratiques

Le Bar à Bulles, 4 cité Veron, 75018, Paris.

Mercredi 26 novembre 19h00 à 00h00

Table Ronde • DJ sets • Bar • Restauration

19h/21h30 — Table Ronde

Rendez-Vous invitera des chargé·e·s de production de la scène des musiques électroniques française à s’interroger sur ces sujets :

– Sacha Avaliani, chargée de production du festival Fata Morgana

– Loren Geille, responsable de production de La Machine du Moulin Rouge

– Thomas Galliou, co-chargé de production de La Station — Gare des Mines

– Aurian Quélennec, membre de l’équipe production du collectif Kluster

21h30/00h — DJ Set & Apéro

Rendez-Vous met en lumière les coulisses de la fête : une soirée pour comprendre, échanger et célébrer celles et ceux qui la rendent possible, ce mercredi 26 novembre au Bar à Bulles.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit

Place gratuite.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T01:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T00:00:00+02:00

Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/comment-produire-un-evenement-musical/ https://fb.me/e/733K0yefO https://fb.me/e/733K0yefO