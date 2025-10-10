Le Collectif Tomahawk fête la Saint-Patrick Lieu-dit Boudiguen Querrien
Le Collectif Tomahawk fête la Saint-Patrick Lieu-dit Boudiguen Querrien samedi 7 mars 2026.
Le Collectif Tomahawk fête la Saint Patrick !
Marché de bières artisanales & producteurs
Tournoi de palet en double
Jeux en bois
Animations, Concerts, Bar & gaufres
Repas. .
Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 31 80 08 18
