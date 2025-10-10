Le Collectif Tomahawk fête la Saint-Patrick Lieu-dit Boudiguen Querrien

Le Collectif Tomahawk fête la Saint-Patrick

Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 01:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le Collectif Tomahawk fête la Saint Patrick !

Marché de bières artisanales & producteurs

Tournoi de palet en double

Jeux en bois

Animations, Concerts, Bar & gaufres

Repas. .

Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk) Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 31 80 08 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Collectif Tomahawk fête la Saint-Patrick Querrien a été mis à jour le 2025-10-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS