Le collège de Gondecourt fête son baptême : c’était il y a 30 ans !, Collège Hergé de Gondecourt, Gondecourt
samedi 19 septembre 2026 · Collège Hergé de Gondecourt · Gondecourt
Informations pratiques
Le collège de Gondecourt fête son baptême : c’était il y a 30 ans ! Samedi 19 septembre, 10h00 Collège Hergé de Gondecourt Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
De 10 h à 18 h – Animations en continu
Exposition : « Le baptême du collège, il y a 30 ans »
Photos, articles de presse, documents d’archives, objets et vitrines thématiques permettront de replonger dans le passé du collège .
Projection d’un film documentaire
Un retour en images sur la journée mémorable du baptême du collège Hergé.
Témoignage de Yves Crespel
Yves Crespel, professeur de français et à l’initiative du projet, partagera son témoignage.
Il reviendra sur l’histoire et les différentes étapes qui ont conduit au choix du nom de l’établissement.
Parcours-jeu dans le collège
Un quiz autour des objets présentés dans les vitrines.
Les participants pourront déposer leur bulletin-réponse dans une urne et tenter de remporter des bandes dessinées offertes par Rocktenbulles
Exposition de voitures anciennes
Une dizaine de véhicules seront présentés devant le collège, avec la participation de l’Association des Anciennes Mécaniques.
Intermèdes musicaux au saxophone
Quelques parenthèses musicales viendront ponctuer la journée.
Exposition d’une fusée emblématique
Une pièce incontournable à découvrir au cours de cette journée !
Déambulation théâtrale
Les jeunes comédiens de Graines De Tag, costumés pour l’occasion, partiront à la rencontre des visiteurs.
️ Du 5 au 19 septembre : la grande chasse au trésor des commerçants !
Pendant deux semaines, 28 commerces de Gondecourt vous feront participer à une grande chasse au trésor.
Une énigme dans chaque vitrine
Une phrase mystère à reconstituer
Un tirage au sort avec la fusée de LEGO à gagner !
☕ Petite restauration
Une petite restauration sera proposée tout au long de la journée :
Gaufres belges traditionnelles
Boissons
Collège Hergé de Gondecourt 191 rue Nationale, 59147 Gondecourt Gondecourt 59147 Nord Hauts-de-France https://www.gondecourt.fr/agenda/842559 Il y a 30 ans, le collège de Gondecourt devenait officiellement le collège Hergé. Au programme de cette journée : expositions, témoignages, animations et retrouvailles
De 10 h à 18 h – Animations en continu
©mairie de Gondecourt