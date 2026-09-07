Le collège de Gondecourt fête son baptême : c’était il y a 30 ans !, Collège Hergé de Gondecourt, Gondecourt

Informations pratiques

Le collège de Gondecourt fête son baptême : c’était il y a 30 ans ! Samedi 19 septembre, 10h00 Collège Hergé de Gondecourt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

De 10 h à 18 h – Animations en continu

Exposition : « Le baptême du collège, il y a 30 ans »

Photos, articles de presse, documents d’archives, objets et vitrines thématiques permettront de replonger dans le passé du collège .

Projection d’un film documentaire

Un retour en images sur la journée mémorable du baptême du collège Hergé.

Témoignage de Yves Crespel

Yves Crespel, professeur de français et à l’initiative du projet, partagera son témoignage.

Il reviendra sur l’histoire et les différentes étapes qui ont conduit au choix du nom de l’établissement.

Parcours-jeu dans le collège

Un quiz autour des objets présentés dans les vitrines.

Les participants pourront déposer leur bulletin-réponse dans une urne et tenter de remporter des bandes dessinées offertes par Rocktenbulles

Exposition de voitures anciennes

Une dizaine de véhicules seront présentés devant le collège, avec la participation de l’Association des Anciennes Mécaniques.

Intermèdes musicaux au saxophone

Quelques parenthèses musicales viendront ponctuer la journée.

Exposition d’une fusée emblématique

Une pièce incontournable à découvrir au cours de cette journée !

Déambulation théâtrale

Les jeunes comédiens de Graines De Tag, costumés pour l’occasion, partiront à la rencontre des visiteurs.

️ Du 5 au 19 septembre : la grande chasse au trésor des commerçants !

Pendant deux semaines, 28 commerces de Gondecourt vous feront participer à une grande chasse au trésor.

Une énigme dans chaque vitrine

Une phrase mystère à reconstituer

Un tirage au sort avec la fusée de LEGO à gagner !

☕ Petite restauration

Une petite restauration sera proposée tout au long de la journée :

Gaufres belges traditionnelles

Boissons

Collège Hergé de Gondecourt 191 rue Nationale, 59147 Gondecourt Gondecourt 59147 Nord Hauts-de-France https://www.gondecourt.fr/agenda/842559 Il y a 30 ans, le collège de Gondecourt devenait officiellement le collège Hergé. Au programme de cette journée : expositions, témoignages, animations et retrouvailles

De 10 h à 18 h – Animations en continu

©mairie de Gondecourt