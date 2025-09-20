Le collodion humide : un atelier immersif de photographie ancienne Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne

Atelier sur inscription. Adultes et adolescents de plus de 15 ans uniquement. Utilisation de produits chimiques.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:50:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:50:00

Accompagné d’un photographe professionnel, découvrez la technique du collodion humide, inventée en 1850. De la manipulation de la chambre à la révélation des plaques en chambre noire, vous serez initié aux gestes précis et aux matériaux de cette pratique photographique ancienne.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l'ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d'égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d'arcades en rez-de-chaussée, enrichies d'une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l'ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d'assemblée ornée d'une originale composition d'Olivier Debré.

