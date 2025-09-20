Le Colmar jazz festival s’invite dans la cour du musée Musée Bartholdi Colmar

Le Colmar jazz festival s’invite dans la cour du musée Musée Bartholdi Colmar samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Le Musée Bartholdi a le plaisir d’accueillir Claire Besson, musicienne singulière au style vibrant et coloré, mêlant guitare, voix et effets sonores. Elle propose un voyage musical entre compositions personnelles, musiques du monde et jazz. Lauréate de plusieurs prix internationaux, elle a également été sélectionnée dans le programme Propulsion Jazz 2023/2024.

Concert proposé gratuitement dans le cadre des journées européennes du patrimoine, du Colmar jazz Festival et en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).

Musée Bartholdi 30 Rue des Marchands, 68000 Colmar, France Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 0389419060 http://www.musee-bartholdi.fr Le Musée Bartholdi est une halte incontournable à Colmar : un lieu d’histoire et d’art où se conjuguent patrimoine architectural, mémoire de l’artiste et dialogues entre local et universel. Flâner dans sa demeure d’enfance, comprendre ses démarches créatives et admirer ses modèles emblématiques rendent hommage à la richesse stylistique et à l’engagement symbolique de l’un des sculpteurs les plus emblématiques du XIXᵉ siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Bartholdi