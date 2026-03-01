Le côlon tour • Ligue contre le concer de l’Allier

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 08:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Initié par la SFED en 2012 puis repris par la Ligue contre le cancer, le Côlon Tour est une opération de prévention, d’information et de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal. Le Côlon Tour 2026 débute sa tourné dans l’hexagone.

.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 37 36 cd03@ligue-cancer.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiated by the SFED in 2012 and then taken over by the Ligue contre le cancer, the Côlon Tour is a prevention, information and awareness campaign for organized colorectal cancer screening. The Côlon Tour 2026 begins its tour of France.

L’événement Le côlon tour • Ligue contre le concer de l’Allier Cusset a été mis à jour le 2026-03-06 par Vichy Destinations