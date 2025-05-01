Laurent Gaudé

poursuit et achève le parcours de Quentin Ripoll – un des personnages de « Cris »

– dans une dérive solitaire sur le fleuve Niger, dernier voyage, dernier cri,

dernière danse. Sa parole surgit à l’approche de la mort, animée par une fièvre

libératrice, transe des mots qui coule à l’unisson du fleuve. Ripoll revit et

revisite ses vies, guerre, colonisation, fraternité, et l’impossible oubli qui

le mine.

Adaptation d’un des récits de Dans la

nuit Mozambique (Actes Sud) de Laurent Gaudé.

Presse :

La Provence : « Une histoire forte

racontée comme un conte, à la façon d’un griot, accompagné d’un harmonica, de

langueurs qui suivent les rythmes du fleuve, de lumières tamisées comme dans

une forêt vierge. Le comédien habite vraiment son personnage qu’on croirait

créé pour lui. Un très bon moment au rythme africain. »

La Terrasse : « Une

transe de mots. »

Un destin d’homme entre mythe et réalité comme Laurent Gaudé sait si bien les conter. Le destin africain de Quentin Ripoll alias le Colonel Barbaque.

Du vendredi 13 mars 2026 au samedi 06 juin 2026 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h40

payant

Tarifs :

Plein : 22€

Réduit : 18€

Public adultes. A partir de 13 ans.

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11

https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



