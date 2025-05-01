Le Colonel Barbaque, une passion africaine – de Laurent Gaudé À LA FOLIE THEATRE PARIS 11
Le Colonel Barbaque, une passion africaine – de Laurent Gaudé À LA FOLIE THEATRE PARIS 11 vendredi 13 mars 2026.
Laurent Gaudé
poursuit et achève le parcours de Quentin Ripoll – un des personnages de « Cris »
– dans une dérive solitaire sur le fleuve Niger, dernier voyage, dernier cri,
dernière danse. Sa parole surgit à l’approche de la mort, animée par une fièvre
libératrice, transe des mots qui coule à l’unisson du fleuve. Ripoll revit et
revisite ses vies, guerre, colonisation, fraternité, et l’impossible oubli qui
le mine.
Adaptation d’un des récits de Dans la
nuit Mozambique (Actes Sud) de Laurent Gaudé.
Presse :
La Provence : « Une histoire forte
racontée comme un conte, à la façon d’un griot, accompagné d’un harmonica, de
langueurs qui suivent les rythmes du fleuve, de lumières tamisées comme dans
une forêt vierge. Le comédien habite vraiment son personnage qu’on croirait
créé pour lui. Un très bon moment au rythme africain. »
La Terrasse : « Une
transe de mots. »
Un destin d’homme entre mythe et réalité comme Laurent Gaudé sait si bien les conter. Le destin africain de Quentin Ripoll alias le Colonel Barbaque.
Du vendredi 13 mars 2026 au samedi 06 juin 2026 :
vendredi, samedi
de 19h30 à 20h40
payant
Tarifs :
Plein : 22€
Réduit : 18€
Public adultes. A partir de 13 ans.
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS 11
https://folietheatre.com/ +33143551480 https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
