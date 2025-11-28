Le Colonel Oiseau ( pièce de théâtre de Hristo Boytchev) Salle du pré vert 35850 Romillé Romillé 28 – 30 novembre Ille-et-Vilaine

Un jeune médecin prend la tête d’un hôpital psychiatrique isolé dans les Balkans ; un événement inattendu va venir bouleverser la vie des résidents et interroge la place de la folie dans la société.

**Le Colonel Oiseau**

**pièce de théatre de Hsristo Boytchev**

Un jeune médecin vient d’être nommé pour diriger l’annexe d’un hôpital psychiatrique dans les Balkans. C’est l’hiver. On y manque de tout, de nourriture, de vêtements, de bois pour se chauffer. Les 6 résidents, «des fous inoffensifs», mais hauts en couleur, y vivent comme ils peuvent, formant une petite communauté. Le médecin les observe. Mais bientôt un événement inattendu va chambouler cette vie et emporter la petite troupe vers un horizon insoupçonné…

Le Colonel-Oiseau est à la fois une pièce drôle et profonde, qui pose la question de la place de la folie dans nos sociétés. Elle parle de la différence avec fantaisie, sensibilité et humanité.

_**pièce jouée par la troupe d’acteurs amateurs « Arc en scène » de Romillé**_

_**Mise en scène : Chrystel Petigas**_

**Entrée : 7 et 5 euros**

**Réservations : [arc-en-ciel-theatre@laposte.net](mailto:arc-en-ciel-theatre@laposte.net)**

