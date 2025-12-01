Le Colporteur de Contes au Marché de Noël Munster

Le Colporteur de Contes au Marché de Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Conteur passionné de la vallée de Munster, le Colporteur de Contes déambule sur le marché et partage ses histoires pleines d’imaginaire et de merveilles. Entre deux chalets, il s’arrête pour offrir aux passants des récits d’hiver, drôles ou féériques, soufflés à l’oreille comme des flocons de rêve.

Tendez l’oreille… la magie commence là où il s’arrête. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

