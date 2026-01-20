Le Come Back du comité des fêtes d’Esclottes Esclottes
Le Come Back du comité des fêtes d’Esclottes Esclottes samedi 31 janvier 2026.
Le Come Back du comité des fêtes d’Esclottes
Salle des fêtes Esclottes Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Animation musicale, apéro tapas, buvette .
Salle des fêtes Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 53 95 16 lecomitedesfetesesclottes@gmail.com
English : Le Come Back du comité des fêtes d’Esclottes
