Le Comité de Noël fait son marché Espace René-Cassin Le Pellerin dimanche 14 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dimanche 14 décembre, de 10h à 18h à l’espace René-Cassin, venez déambuler parmi une trentaine d’échoppes de créateurs et découvrir de nombreuses créations artisanales uniques (bois, textile, fleurs, perles, etc.). Comme chaque année, le Père Noël sera présent toute la journée et accueillera les enfants. Apportez votre appareil photo !Bar et restauration sur place> Salle La Martinière

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640