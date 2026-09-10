Le comité d’entraide sociale du quartier Saint-Sauveur fête ses 90 ans !, Hôtel de Ville Lille, Lille
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville Lille · Lille
Informations pratiques
Le comité d’entraide sociale du quartier Saint-Sauveur fête ses 90 ans ! 18 septembre – 31 octobre Hôtel de Ville Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-31T08:00:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00
Cette exposition propose de revenir sur l’accompagnement et la protection qu’offre le Comité d’entraide Saint-Sauveur aux habitants du quartier depuis plus de 90 ans. Constitué en 1935 pour l’aide aux jeunes soldats de Saint-Sauveur, il s’est ensuite consacré à l’aide aux personnes âgées. Son histoire et l’engagement des hommes et des femmes qui l’ont fait vivre seront racontés à partir d’archives photographiques, programmes de festivités, souvenirs de ses membres…
Du 18 septembre au 1er octobre et du 6 au 31 octobre 2026.
Dans la grande galerie de l’hôtel de ville, côté porte de Paris.
Vernissage le vendredi 18 septembre de 18 hà 20h lors des Journées européennes du Patrimoine dans une ambiance festive avec une kermesse.
Exposition réalisée par le Comité d’entraide sociale de Saint-Sauveur, avec le soutien de la Ville de Lille
Renseignements : patrimoines@mairie-lille.fr ou 07 84 07 82 41
Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:patrimoines@mairie-lille.fr »}]
Découvrez l’exposition consacrée à l’histoire du comité d’entraide sociale du quartier Saint-Sauveur et son engagement pour accompagner et aider les habitants depuis 90 ans.
@ SVAH – Ville de Lille
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