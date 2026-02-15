Le Comité des fêtes ouvre ses portes Verruyes

Le Comité des fêtes ouvre ses portes

Salle du saut Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Envie de mettre un peu de couleur dans votre quotidien, de pouvoir partager vos idées, de nous questionner sur nos activités, dans une ambiance conviviale…

Verre de l’amitié.

Renseignements au 06 33 86 39 65

On vous attend le vendredi 27 février à partir de 20h30 à la salle du saut ! .

Salle du saut Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 39 65

