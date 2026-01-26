Le Comité des Fêtes présente Confection de fleurs en papier Salle de Convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André
Salle de Convivialité (derrière la mairie) Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre
Début : 2026-01-26 15:00:00
fin : 2026-03-23 19:00:00
2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27
Afin de réaliser le char pour les défilés du comice agricole les 23 (Varzy) et 30 (Entrains-sur-Nohain) août 2026, atelier de confection de fleurs en papier Thème conte de Hansel et Gretel Thé et tisanes offerts par le comité des fêtes N’hésitez pas à apporter des gourmandises à partager !
Vous pouvez aussi contribuer à la confection du char en nous fournissant du matériel de récup rouleaux de papier toilette, bouteilles de lait blanches (propres), bouteilles d’eau (transparentes, bleues, vertes…), cartons, etc…
Plus d’informations par mail lachapelle.cdf@gmail.com ou instagram Comité des Fêtes de La Chapelle Saint-André .
Salle de Convivialité (derrière la mairie) Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lachapelle.cdf@gmail.com
