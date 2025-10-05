LE COMPLEXE DE LA FOUGERE – NE PAS UTILISER Avignon

LE COMPLEXE DE LA FOUGERE Avignon vendredi 12 décembre 2025.

LE COMPLEXE DE LA FOUGERE Début : 2025-12-12 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand Amy Winehouse rencontre Marie-Antoinette et Lucy l’australopithèque. Et si le temps n’existait plus ? Marie-Antoinette et Amy Winehouse se lancent un défi audacieux : transformer Lucy, l’australopithèque, en une femme distinguée. Mais peut-on vraiment dompter l’instinct et réécrire l’histoire ?Dans cette comédie aussi drôle que touchante, trois époques s’entrechoquent, mêlant situations absurdes et réflexions sur l’évolution, la place de la femme et notre lien à la nature. Un voyage théâtral unique, où l’humour et la profondeur se répondent pour mieux vous surprendre… et vous émouvoir.Ne manquez pas cette rencontre improbable qui risque bien de bouleverser le cours du temps !

9 RUE MIGNARD 84000 Avignon 84