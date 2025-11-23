Le complexe de la fougère – par La Troupe en Jouée Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 20:00 – 21:30

Gratuit : non 7 € à 12 € 7 € à 12 € Réservations :laruchenantes.fr/programmation09 84 68 61 18 (La Ruche) Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Comédie « Quand Amy Winehouse rencontre Marie-Antoinette et Lucy l’australopithèque. » Et si le temps n’existait plus ?Marie-Antoinette et Amy Winehouse se lancent un défi audacieux : transformer Lucy l’australopithèque en une femme distinguée. Mais peut-on vraiment dompter l’instinct et réécrire l’histoire ? Dans cette comédie aussi drôle que touchante, trois époques s’entrechoquent, mêlant situations absurdes et réflexions sur l’évolution, la place de la femme et notre lien à la nature. Un voyage théâtral unique, où l’humour et la profondeur se répondent pour mieux vous surprendre… et vous émouvoir. Ne manquez pas cette rencontre improbable qui risque bien de bouleverser le cours du temps ! Pièce de Sophie Bonneauavec Sophie Barbaud, Camille Garcia-Pillaud, Juliette Mouchet (et la participation de la musicienne Eva Thyssens) Durée : 1h20 Tout public à partir de 8 ans Représentations vendredi 12 et samedi 13 décembre 2025 à 20h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr