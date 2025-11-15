VICTORIA DAUBERVILLE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

VICTORIA DAUBERVILLE Début : 2025-12-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Victoria Dauberville Classique ? Un ballet pas autres. La danseuse Victoria Dauberville propose un ballet pas si classique que ça, sans prince charmant, sans trajectoire toute tracée, sans code imposé, mis en scène par Paul Pascot. Suivre une ballerine qui s’échappe littéralement de sa boîte à musique pour découvrir par ellemême tout un nouveau monde. Telle une poupée, symbole d’une discipline où chaque mouvement est imposé et millimétré, la ballerine fuit ce qui l’a pourtant construite. Elle se découvre ellemême à travers de multiples rencontres. En traversant de nouveaux espaces, elle rencontre de nouveaux univers, découvre d’autres façons de danser et d’exister sur scène. Pas à pas, comment se détacher des contraintes du ballet traditionnel pour trouver sa propre voie ? Une nouvelle pulsion jaillit de l’intérieur. Ici, il ne s’agit pas de reproduire un idéal, mais de questionner ce que signifie réellement danser. Depuis plusieurs années, la danseuse Victoria Dauberville, propose sur les réseaux des vidéos de ses créations, qui offrent de nouveaux codes à la danse classique.

