MATHAME – avec Mathame, Joachim Pastor – CHATEAU DE FONTAINEBLEAU Fontainebleau

LE COMPLEXE DE LA FOUGERE Début : 2025-11-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Lucy, Marie-Antoinette et Amy Winehouse réunies sur scène ? Oui, c’est possible… et c’est détonnant !Dans cette comédie aussi absurde que brillante, trois figures féminines traversent le temps et les styles pour une rencontre improbable, cocasse et pleine de piquant. Une explosion d’égo, de confidences, de mauvaise foi, et surtout d’humour au féminin.?? Lucy, la première femme de l’humanité.?? Marie-Antoinette, reine en crise.?? Amy Winehouse, star tourmentée.Et une seule chose en commun : le complexe de la fougère. Vous ne savez pas ce que c’est ? Elles non plus.Une création originale de Sophie Bonneau portée par la compagnie du Pélousse Paradise.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30