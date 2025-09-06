Le complexe de l’autruche Espace james Chambaud Lons
Le complexe de l’autruche Espace james Chambaud Lons mercredi 4 mars 2026.
Le complexe de l’autruche
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-04
Collectif d’équilibristes Cirque pour 8 équilibristes
À partir de 6 ans
Écriture collective et jeu Antoine Prost, Baptiste Raffanel, Coline Froidevaux, Charlie Courvoisier, Christelle Dubois, Emmanuel Robert, Mathieu Hedan, Jatta Borg, Dorothée Dall’Agnola et Meret Meier
Des humains qui font l’autruche, dont on ne sait pas s’ils jouent ou s’ils sont vraiment ainsi. Un peu partout ou quelque part, des équilibristes jouent à être tout seuls ensemble. Leurs obsessions verticales, leur manière de vivre l’espace surprennent, déplacent le spectateur, laissent émerger la beauté et la rigueur de leur discipline, la force de leur recherche, leur besoin d’en parler et de la vivre côte à côte. Création pour 8 équilibristes au plateau, le Complexe de l’Autruche est un zoom sur l’immobile tangible, une ode aux tous pareils mais différents. Une fable poétique. .
Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr
