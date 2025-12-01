Le Complexe du Pingouin

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux…

L’envie le saisit de prendre de la hauteur.

C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition.

Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.

Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.

Une création sans paroles, comme une envie d’aller à l’essentiel, de chercher l’expressivité et le sens dans l’image et le mouvement, sans faire appel au secours des mots.



Distribution

Jeu et manipulation Caroline Cybula Bénédicte Gougeon Bérénice Guénée (en alternance)

Jeu et voix live Clara Bodet Victoria Jehanne (an alternance)

Mise en scène, scénographie et création marionnettes Bénédicte Gougeon

Création musicale et univers sonore David Charrier et Clara Bodet

Illustrations et univers visuel Csil

Création lumière et création vidéo Emmanuel Larue

Costumes Bénédicte Gougeon (création) et Anne-Emmanuelle Pradier (réalisation)



Presse

Sans complexes, le téméraire pingouin nous invite à regarder plus haut, à voir plus loin. Un spectacle à vous donner des ailes ! Le Parisien .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

English :

L’événement Le Complexe du Pingouin Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne