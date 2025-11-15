Le compost, c’est pas sorcier… mais c’est magique ! Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou

Le compost, c’est pas sorcier… mais c’est magique ! Médiathèque Libre Cour – Vertou Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Vous avez un projet de composteur ou vous en avez déjà un, et vous vous posez des questions sur son utilisation. Comment l’entretenir et l’utiliser ? Est-ce qu’on peut y mettre des coquilles d’œufs, des peaux d’agrumes, etc. ? Comment éviter les rongeurs ? Venez échanger avec l’association Ici pour demain. Pendant ce temps, vos enfants pourront fabriquer des bombes à graines avec du compost. Vous pourrez ensuite fleurir votre jardin ou celui de vos amis/famille. Organisé par la ville de Vertou et l’association Ici pour demain.

Médiathèque Libre Cour – Vertou Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 88 87 http://librecour.vertou.fr/ librecour@mairie-vertou.fr