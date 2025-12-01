Le Comptoir Bornéo Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Comptoir Bornéo Aix-en-Provence

Le Comptoir Bornéo Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 de 19h à 1h30. Le Comptoir Bornéo 8 rue de la Fourane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 01:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Cette année, laissez-vous transporter pour un 31 décembre inoubliable au Comptoir Bornéo ! Imaginez une soirée où gourmandise, élégance et fête se rencontrent pour célébrer la nouvelle année en beauté. Découvrez notre menu spécial pour l’occasion !

Pourquoi Choisir le Comptoir Bornéo ?

Un cadre intimiste parfait pour célébrer entre amis ou en famille, dans une ambiance conviviale et élégante.

Une cuisine créative des plats préparés avec passion et des produits frais pour un réveillon mémorable.

Un service attentionné une équipe aux petits soins pour que votre soirée soit parfaite. .

Le Comptoir Bornéo 8 rue de la Fourane Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year, let yourself be transported to an unforgettable New Year’s Eve at Comptoir Bornéo! Imagine an evening where gourmet cuisine, elegance, and celebration come together to ring in the new year in style. Discover our special menu for the occasion!

L’événement Le Comptoir Bornéo Réveillon de la Saint-Sylvestre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence