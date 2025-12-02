Le comptoir de Noël de Dieuze Site des Salines royales Dieuze

Le comptoir de Noël de Dieuze

Site des Salines royales Puits salé Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-02 09:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Bienvenue au Comptoir de Noël !

La période de Noël est arrivée, et avec elle, le Comptoir de Noël ouvre ses portes pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse.

À la recherche d’un cadeau qui capture l’essence même de notre belle région ? Ne cherchez pas plus loin ! En tant qu’office de tourisme dédié à la valorisation de notre région, nous sommes ravis de vous faire découvrir le Comptoir de Noël, une boutique d’inspirations locales et de trésors originaux.

Trouvez des cadeaux authentiques et locaux. Des bijoux, bouillottes, cristal, terrines et sirops aux produits labellisés Qualité Mol, plongez dans le savoir-faire de nos artisans et artistes.Tout public

0 .

Site des Salines royales Puits salé Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

English :

Welcome to the Christmas Counter!

The Christmas season is here, and with it, the Comptoir de Noël opens its doors to welcome you in a warm atmosphere.

Looking for a gift that captures the essence of our beautiful region? Look no further! As a tourist office dedicated to promoting our region, we’re delighted to introduce you to the Comptoir de Noël, a boutique of local inspiration and original treasures.

Find authentic, local gifts. From jewelry, hot water bottles, crystal, terrines and syrups to products bearing the Qualité Mol label, immerse yourself in the expertise of our craftsmen and artists.

German :

Willkommen an der Weihnachtstheke!

Die Weihnachtszeit ist da und mit ihr öffnet auch das Comptoir de Noël seine Türen, um Sie in einer gemütlichen Atmosphäre zu empfangen.

Sind Sie auf der Suche nach einem Geschenk, das die Essenz unserer schönen Region einfängt? Suchen Sie nicht weiter! Als Tourismusbüro, das sich der Aufwertung unserer Region verschrieben hat, freuen wir uns, Ihnen das Comptoir de Noël vorstellen zu dürfen, ein Geschäft voller lokaler Inspirationen und origineller Schätze.

Hier finden Sie authentische und lokale Geschenke. Von Schmuck, Wärmflaschen, Kristall, Terrinen und Sirup bis hin zu Produkten mit dem Gütesiegel Qualité Mol tauchen Sie ein in das Know-how unserer Handwerker und Künstler.

Italiano :

Benvenuti al banco di Natale!

Il Natale è arrivato e con esso il Banco di Natale apre le sue porte per accogliervi in un’atmosfera calda e amichevole.

Siete alla ricerca di un regalo che catturi l’essenza della nostra splendida regione? Non cercate oltre! In qualità di ufficio turistico dedicato alla promozione della nostra regione, siamo lieti di presentarvi il Comptoir de Noël, un negozio ricco di ispirazioni locali e tesori originali.

Trovate regali autentici e locali. Dai gioielli alle borse dell’acqua calda, dai cristalli alle terrine e agli sciroppi, fino ai prodotti con il marchio Qualité Mol, immergetevi nell’esperienza dei nostri artigiani e artisti.

Espanol :

Bienvenido al mostrador de Navidad

La Navidad ya está aquí, y con ella el Mostrador de Navidad abre sus puertas para darle la bienvenida en un ambiente cálido y acogedor.

¿Busca un regalo que capte la esencia misma de nuestra hermosa región? ¡No busque más! Como oficina de turismo dedicada a la promoción de nuestra región, estamos encantados de presentarle el Comptoir de Noël, una tienda llena de inspiración local y tesoros originales.

Encuentre auténticos regalos locales. Desde joyas, bolsas de agua caliente, cristal, terrinas y siropes hasta productos con el sello Qualité Mol, sumérjase en el saber hacer de nuestros artesanos y artistas.

L’événement Le comptoir de Noël de Dieuze Dieuze a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU PAYS SAULNOIS