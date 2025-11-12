Le comptoir de Noël de Saint-Avold Saint-Avold

Le comptoir de Noël de Saint-Avold

2 place Collin Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-11-12 13:30:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-27 2025-12-29

À la recherche d’un cadeau 100% local et original ? Découvrez le comptoir de Noël de l’Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle. Des senteurs délicieuses des savons de la savonnerie la Grange aux Herbes à Grostenquin, des boules de Noël de collection de la cristallerie Lehrer à Garrebourg, des santons de l’atelier Fici à Sanry Sur Nied, les délicieux macarons de Boulay, des produits authentiques de la ferme Bel Air, le miel des ruchers d’Olivier, les jus de fruits de la Cabane à jus, des bijoux travaillés à la main par les bois graphiques… tous labellisés Qualité Mosl. L’Office de tourisme propose également des week-ends gourmands pour déguster les produits proposés les 29 et 30 novembre les jus de fruits et macarons, les 6 et 7 décembres des bonbons, les 13 et 14 décembre les produits de la ferme Bel Air et les 20 et 21 décembre le miel.Tout public

2 place Collin Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 30 19 contact@tourisme-saint-avold.fr

English :

Looking for a 100% local and original gift? Discover the Christmas counter at the Saint-Avold C?ur de Moselle Tourist Office. Delicious scents of soaps from the Grange aux Herbes soap factory in Grostenquin, vintage Christmas ornaments from the Lehrer crystal works in Garrebourg, santons from the Fici workshop in Sanry Sur Nied, delicious macaroons from Boulay, authentic products from the Bel Air farm, honey from Olivier’s apiaries, fruit juices from the Cabane à jus, hand-worked jewelry from Bois Graphiques… all with the Qualité Mosl label. The Tourist Office is also offering gourmet weekends to sample the products on offer: fruit juices and macaroons on November 29 and 30, sweets on December 6 and 7, products from the Bel Air farm on December 13 and 14, and honey on December 20 and 21.

German :

Sind Sie auf der Suche nach einem 100% lokalen und originellen Geschenk? Entdecken Sie die Weihnachtstheke des Fremdenverkehrsamts Saint-Avold C?ur de Moselle. Köstliche Düfte aus den Seifen der Seifenfabrik La Grange aux Herbes in Grostenquin, Sammler-Weihnachtskugeln der Kristallfabrik Lehrer in Garrebourg, Santons aus dem Atelier Fici in Sanry Sur Nied, köstliche Macarons aus Boulay, authentische Produkte des Bauernhofs Bel Air, Honig aus den Bienenstöcken von Olivier, Fruchtsäfte aus der Safthütte, handgearbeiteter Schmuck aus grafischen Hölzern… alle mit dem Gütesiegel Qualité Mosl ausgezeichnet. Das Fremdenverkehrsamt bietet auch Schlemmerwochenenden an, um die angebotenen Produkte zu probieren: am 29. und 30. November Fruchtsäfte und Makronen, am 6. und 7. Dezember Bonbons, am 13. und 14. Dezember die Produkte des Bauernhofs Bel Air und am 20. und 21. Dezember Honig.

Italiano :

Cercate un regalo originale e al 100% locale? Scoprite il banco di Natale dell’Ufficio del Turismo di Saint-Avold C’ur de Moselle. Deliziose fragranze dei saponi del saponificio Grange aux Herbes di Grostenquin, decorazioni natalizie vintage della cristalleria Lehrer di Garrebourg, santoni del laboratorio Fici di Sanry Sur Nied, deliziosi macaron di Boulay, prodotti autentici della fattoria Bel Air, miele degli apiari di Olivier, succhi di frutta della Cabane à jus, gioielli artigianali di Bois Graphiques… tutto con il marchio Qualité Mosl. L’Ufficio del Turismo propone anche dei weekend gastronomici per degustare i prodotti offerti: succhi di frutta e amaretti il 29 e 30 novembre, dolci il 6 e 7 dicembre, prodotti della fattoria Bel Air il 13 e 14 dicembre e miele il 20 e 21 dicembre.

Espanol :

¿Busca un regalo 100% local y original? Descubra el mostrador de Navidad de la Oficina de Turismo de Saint-Avold Cœur de Moselle. Deliciosas fragancias de los jabones de la jabonería Grange aux Herbes de Grostenquin, adornos navideños vintage de la cristalería Lehrer de Garrebourg, santones del taller Fici de Sanry Sur Nied, deliciosos macarrones de Boulay, productos auténticos de la granja Bel Air, miel de los colmenares de Olivier, zumos de frutas de la Cabane à jus, joyas artesanales de Bois Graphiques… todo con el sello Qualité Mosl. La Oficina de Turismo propone también fines de semana gastronómicos para degustar los productos ofrecidos: zumos de frutas y macarrones los días 29 y 30 de noviembre, dulces los días 6 y 7 de diciembre, productos de la granja Bel Air los días 13 y 14 de diciembre y miel los días 20 y 21 de diciembre.

