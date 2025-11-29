Le comptoir de Noël de Sarrebourg Sarrebourg

Le comptoir de Noël de Sarrebourg

2 rue du Musée place des Cordeliers Sarrebourg Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-12-27 12:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-24 2025-12-27

Vous souhaitez des cadeaux originaux à mettre sous votre sapin ? Dans le cadre des Noëls de Moselle , l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud abrite le comptoir de Noël, une boutique éphémère dédiée aux produits labellisés Qualité MOSL . Des ambassadeurs du savoir-faire local spécialement sélectionnés pour vous donner une multitude d’idées cadeaux, et de quoi préparer vos meilleures tables de fêtes. Le tout 100% Qualité MOSL !Tout public

2 rue du Musée place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

Looking for original gifts to put under the tree? As part of the Noëls de Moselle event, the Sarrebourg Moselle Sud tourist office is hosting the Christmas counter, an ephemeral boutique dedicated to products bearing the Qualité MOSL label. Ambassadors of local know-how specially selected to give you a multitude of gift ideas, and everything you need to prepare your best festive tables. All 100% MOSL Quality!

German :

Sie wünschen sich originelle Geschenke, die Sie unter Ihren Baum legen können? Im Rahmen der Noëls de Moselle beherbergt das Fremdenverkehrsamt Sarrebourg Moselle Sud die Weihnachtstheke, eine vorübergehende Boutique, die den Produkten mit dem Gütesiegel Qualité MOSL gewidmet ist. Die Botschafter des lokalen Know-hows wurden speziell ausgewählt, um Ihnen eine Vielzahl von Geschenkideen zu bieten und Ihre Festtagstafeln zu decken. Und das alles zu 100% in MOSL-Qualität!

Italiano :

Siete alla ricerca di regali originali da mettere sotto l’albero di Natale? Nell’ambito di Natale in Mosella , l’Ufficio del Turismo di Sarrebourg Moselle Sud ospita il banco di Natale, un negozio temporaneo dedicato ai prodotti con il marchio Qualità MOSL . Ambasciatori del savoir-faire locale appositamente selezionati saranno a disposizione per fornirvi una serie di idee regalo e tutto il necessario per preparare le vostre migliori tavole festive. Tutto al 100% di qualità MOSL!

Espanol :

¿Busca regalos originales para poner bajo el árbol de Navidad? En el marco de Navidad en Mosela , la oficina de turismo de Sarrebourg Mosela Sur acoge el mostrador de Navidad, una tienda temporal dedicada a los productos que llevan la etiqueta Calidad MOSL . Embajadores del saber hacer local especialmente seleccionados estarán a su disposición para ofrecerle numerosas ideas de regalos y todo lo necesario para preparar sus mejores mesas festivas. ¡Todo 100% Calidad MOSL!

