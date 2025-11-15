Le Comptoir de Noël de Thionville Pays Thionvillois Tourisme Thionville

Le Comptoir de Noël de Thionville

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Ho ho ho ! Les fêtes de fin d’année approchent !

Vous souhaitez des idées de cadeaux originaux à mettre sous le sapin ?

Dans le cadre des Noëls de Moselle , Pays Thionvillois Tourisme accueille le comptoir de Noël, une boutique éphémère dédiée aux produits labellisés Qualité MOSL . Des ambassadeurs du savoir-faire local spécialement sélectionnés pour vous donner une multitude d’idées cadeaux, et de quoi préparer vos meilleures tables de fêtes.

Le tout 100% Qualité MOSL !Tout public

Pays Thionvillois Tourisme 31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

English :

Ho ho ho! The end of year celebrations are approaching!

Do you want some original gift ideas to put under the tree?

As part of the Christmas in Moselle , Pays Thionvillois Tourisme welcomes the Christmas counter, an ephemeral store dedicated to products labeled MOSL Quality . Ambassadors of local know-how specially selected to give you a multitude of gift ideas, and what to prepare your best tables for Christmas.

All 100% MOSL Quality!

German :

Ho ho ho! Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür!

Sie suchen nach originellen Geschenkideen, die Sie unter den Baum legen können?

Im Rahmen der Noëls de Moselle begrüßt Pays Thionvillois Tourisme die Weihnachtstheke, ein vorübergehendes Geschäft, das Produkten mit dem Gütesiegel Qualité MOSL gewidmet ist. Die Botschafter des lokalen Know-hows wurden speziell ausgewählt, um Ihnen eine Vielzahl von Geschenkideen zu bieten und Ihre Festtagstafel zu decken.

Und das alles zu 100% in MOSL-Qualität!

Italiano :

Ho ho ho! Le celebrazioni di fine anno si avvicinano!

Volete qualche idea regalo originale da mettere sotto l’albero?

Nell’ambito dell’evento Natale in Mosella , Pays Thionvillois Tourisme ospita il banco di Natale, un negozio effimero dedicato ai prodotti con marchio Qualità MOSL . Gli ambasciatori del know-how locale sono stati appositamente selezionati per offrirvi una moltitudine di idee regalo e per preparare le vostre migliori tavole festive.

Tutti 100% qualità MOSL!

Espanol :

¡Ho ho ho! ¡Se acercan las fiestas de fin de año!

¿Quiere algunas ideas de regalos originales para poner bajo el árbol?

En el marco del evento Navidad en el Mosela , Pays Thionvillois Tourisme acoge el mostrador de Navidad, una tienda efímera dedicada a los productos con etiqueta Calidad MOSL . Los embajadores del saber hacer local han sido especialmente seleccionados para ofrecerle multitud de ideas de regalos y preparar sus mejores mesas festivas.

¡Todo con calidad 100% MOSL!

