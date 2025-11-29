Le comptoir de Noël du pays de Forbach

Forbach Moselle

Début : Vendredi Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

2025-11-29

Cette année retrouvez le Comptoir de Noël du Pays de Forbach en plein cœur Parc du Schlossberg sur l’incontournable Marché de Noël de Moselle ! Toujours débordant d’une grande sélection de produits labellisés Qualité MOSL ! Tel que des spritz de Noël, du chocolats, des bonbons, des confitures,des vins mosellans, des sirops, des bières, des créations de la Cristallerie Lehrer, décorations de Noël…

Vous trouverez, à coup sûr, votre bonheur dans notre sélection de Noël !

Le personnel de l’Office de Tourisme du Pays de Forbach sera présent pour vous conseiller au mieux !

Plus d’infos auprès de l’Office de Tourisme au 03.87.85.02.43 ou par mail contact@paysdeforbach.comTout public

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

English :

This year, you’ll find the Comptoir de Noël du Pays de Forbach in the heart of the Parc du Schlossberg at Moselle’s unmissable Christmas Market! Always brimming with a wide selection of products bearing the MOSL Quality label! Christmas spritzers, chocolates, candies, jams, Moselle wines, syrups, beers, creations by Cristallerie Lehrer, Christmas decorations?

You’re sure to find what you’re looking for in our Christmas selection!

The staff at the Pays de Forbach Tourist Office will be on hand to give you all the advice you need!

Further information from the Tourist Office on 03.87.85.02.43 or by e-mail contact@paysdeforbach.com

German :

Dieses Jahr finden Sie den Comptoir de Noël du Pays de Forbach im Herzen des Schlossbergparks auf dem unumgänglichen Weihnachtsmarkt der Mosel! Hier finden Sie eine große Auswahl an Produkten mit dem Gütesiegel Qualité MOSL ! Wie zum Beispiel Weihnachtsschorlen, Schokolade, Bonbons, Marmeladen, Moselweine, Sirupe, Biere, Kreationen der Kristallfabrik Lehrer, Weihnachtsdekorationen?

In unserer Auswahl an Weihnachtsartikeln werden Sie garantiert fündig!

Das Personal des Office de Tourisme du Pays de Forbach ist anwesend, um Sie optimal zu beraten!

Weitere Informationen erhalten Sie beim Fremdenverkehrsamt unter 03.87.85.02.43 oder per E-Mail an contact@paysdeforbach.com

Italiano :

Quest’anno il Comptoir de Noël du Pays de Forbach si trova nel cuore del Parc du Schlossberg, in occasione dell’imperdibile Mercatino di Natale della Mosella! Sempre ricco di una grande selezione di prodotti a marchio Qualità MOSL ! Spritz natalizi, cioccolatini, dolci, marmellate, vini della Mosella, sciroppi, birre, creazioni della Cristallerie Lehrer, decorazioni natalizie?

Troverete sicuramente quello che cercate nella nostra selezione natalizia!

Il personale dell’Ufficio del Turismo del Pays de Forbach sarà a vostra disposizione per darvi tutti i consigli del caso!

Per maggiori informazioni, chiamate l’Ufficio del Turismo al numero 03.87.85.02.43 o inviate un’e-mail a contact@paysdeforbach.com

Espanol :

Este año, encontrará el Comptoir de Noël du Pays de Forbach en el corazón del Parc du Schlossberg, en el ineludible Mercado de Navidad del Mosela Siempre repleto de una gran selección de productos con la etiqueta Calidad MOSL Esprits de Navidad, chocolates, dulces, mermeladas, vinos del Mosela, siropes, cervezas, creaciones de la Cristallerie Lehrer, adornos navideños..

Seguro que encontrará lo que busca en nuestra selección navideña

El personal de la Oficina de Turismo del País de Forbach estará a su disposición para aconsejarle

Para más información, llame a la Oficina de Turismo al 03.87.85.02.43 o envíe un correo electrónico a contact@paysdeforbach.com

