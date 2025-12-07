Le Comptoir des Echanges activités gymniques d’entretien pour tous Lacelle

Le Comptoir des Echanges activités gymniques d’entretien pour tous

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Rendez-vous au Comptoir des échanges de 10h30 à 11h30, les premiers dimanches du mois pour pratiquer une activité physique adaptée.

Seront proposées pilates, stretching, travail de mobilité, réveil articulaire par le mouvement.

L’activité sera encadrée par Valérie, animatrice de loisir sportif.

Une tenue confortable est indispensable, en chaussettes ou en chaussures de sport, debout ou au sol.

Amenez votre tapis de gym, possibilité de prêt (petite quantité)

Renseignements et inscriptions 06 88 24 50 20

Adhésion à l’association 10€

Séance 4€ .

