Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux Lacelle

Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux Lacelle dimanche 28 septembre 2025.

Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Rendez-vous au Comptoir des échanges, au programme jeux de société d’ambiances et coopératifs, pour tous les publics !

Jean-Etienne Roulet assurera l’animation des jeux, participation libre. .

2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32

English : Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux

German : Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux

Italiano :

Espanol : Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux

L’événement Le Comptoir des Echanges Inauguration des après-midis Jeux Lacelle a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze