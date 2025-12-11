Le Comptoir des Echanges Journée Troc Lacelle

Le Comptoir des Echanges Journée Troc

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Rendez-vous au Comptoir des Echanges pour une Journée TROC !

Amenez vos objets et autres, que des échanges, pas d’argent ! .

2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32

