Le Comptoir des Echanges Journée Troc Lacelle samedi 20 décembre 2025.
2 place de la Gare Lacelle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-12-20
Rendez-vous au Comptoir des Echanges pour une Journée TROC !
Amenez vos objets et autres, que des échanges, pas d’argent ! .
2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32
