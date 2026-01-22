Le Comptoir des Echanges Loisirs créatifs Lacelle

Le Comptoir des Echanges Loisirs créatifs

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Début : 2026-01-23

fin : 2026-02-20

2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27

Rendez-vous au Comptoir des échanges les mercredis de 15hà 17h30, sortez vos aiguilles, pinceaux, crayons et autres pour partager un moment de convivialité autour de l’art du crochet, broderie, couture, tricot mais aussi le dessin, la peinture…

Amenez votre matériel et suggestions, cet atelier vivra de ce que vous y apporterez.

Pour tous publics, adultes, enfants accompagnés de leurs parents.

Adhésion à l’association 10€ .

