Le comte de Monté Cristo Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 21:00 – 22:30

Gratuit : non de 11 à 24€ Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’œuvre de Dumas et remontent le fil de l’histoire en incarnant une vingtaine de personnages, dans une succession de scénettes, construites comme de véritables épisodes.Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze années, miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses ennemis et se lance dans un voyage dangereux.Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux, imaginé par Dumas.

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-32657-0.wb?REFID=E1kTAAAAAAA4AA



