Le comte de Monté Cristo, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Le comte de Monté Cristo 19 – 28 mars Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

de 11 à 24€

Début : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T21:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00

Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’œuvre de Dumas et remontent le fil de l’histoire en incarnant une vingtaine de personnages, dans une succession de scénettes, construites comme de véritables épisodes.

Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze années, miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses ennemis et se lance dans un voyage dangereux.

Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux, imaginé par Dumas.

Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

